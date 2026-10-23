Горят покрышки и бытовки: пожар произошел в промзоне в Ленинском округе
Фото - © ГКУ МО «Мособлпожспас»
Утром в пятницу на 23‑м км Каширского шоссе в Ленинском округе произошел пожар, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.
На месте происшествия горят покрышки, паллеты и бытовки. Также есть угроза распространения огня на машины и морские контейнеры.
На месте возгорания работают подразделения ГКУ «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы.
В 07:27 огонь локализовали. Его распространение остановили.
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