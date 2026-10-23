Горят покрышки и бытовки: пожар произошел в промзоне в Ленинском округе Происшествия сегодня в 08:18 Фото - © ГКУ МО «Мособлпожспас»

Утром в пятницу на 23‑м км Каширского шоссе в Ленинском округе произошел пожар, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.