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Горят покрышки и бытовки: пожар произошел в промзоне в Ленинском округе

Происшествия
ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото - © ГКУ МО «Мособлпожспас»

Утром в пятницу на 23‑м км Каширского шоссе в Ленинском округе произошел пожар, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

На месте происшествия горят покрышки, паллеты и бытовки. Также есть угроза распространения огня на машины и морские контейнеры.

На месте возгорания работают подразделения ГКУ «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы.

В 07:27 огонь локализовали. Его распространение остановили.

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