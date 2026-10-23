Готовка, уборка: россияне рассказали, сколько готовы тратить на помощь по дому

Более половины опрошенных россиян (58%) готовы выделять на услуги домашнего персонала не более 30 тыс. рублей ежемесячно, а каждый второй считает стоимость таких услуг главным препятствием для найма помощников, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера «Текта» со ссылкой на результаты исследования.

Желающих пользоваться услугами домашнего персонала в 2,5 раза больше, чем тех, кто уже прибегает к подобным сервисам, показал опрос. Регулярно на дом вызывают персонал 3% респондентов, еще 14% обращаются к помощникам время от времени. При этом 44% хотели бы нанять специалистов, но не делают этого.

Главным барьером для найма домашнего персонала респонденты назвали высокую стоимость услуг: этот фактор отметили 55% опрошенных. Недоверие к посторонним людям в доме указали 26%, еще 20% признались, что их жилье не располагает к найму помощников. Трудности с поиском надежных специалистов отметили 8% опрошенных.

58% респондентов готовы тратить на услуги домашнего персонала не более 30 тыс. рублей в месяц. Еще 14% назвали комфортным бюджет от 30 до 50 тыс. рублей, 7%— от 50 до 100 тыс. рублей, а свыше 100 тыс. рублей готовы платить лишь 2%.

При отсутствии финансовых ограничений 43% россиян хотели бы пользоваться услугами домашнего персонала несколько раз в неделю, 15% — раз в неделю, а 13% — ежедневно. 65% предпочли бы привлекать одного-двух специалистов одновременно.

Среди потенциальных помощников лидирует специалист по уборке: его готовы нанять 41% опрошенных. Далее следуют повар (16%) и няня (12%), тогда как услуги личного водителя интересуют лишь 6% респондентов.

Основной мотив делегирования домашних обязанностей у 53% — стремление высвободить время ради семьи и увлечений. Еще 30% указали на нехватку сил, а 12% признались, что не любят заниматься бытовыми делами. Лишь 5% сообщили, что не умеют вести домашнее хозяйство.

«По мере того как время становится все более ценным ресурсом, растет спрос на сервисы, позволяющие делегировать повседневные задачи. Одновременно усиливается запрос на приватность. В этой связи весьма вероятно, что в ближайшие годы отдельные входы для курьеров станут стандартом жилой недвижимости, однако пока такие решения — атрибут элитного жилья. В этом сегменте инфраструктура для домашнего персонала становится важной частью жилой среды. Служебная кухня и вспомогательные помещения позволяют организовать работу повара и помощницы по хозяйству максимально деликатно, не нарушая приватность семьи и ее привычный уклад жизни», — отметила коммерческий директор «Текта» Елизавета Севастьянова.

Согласно опросу, идею постоянного проживания персонала в доме отвергают 70% опрошенных. Удобным такой формат считают лишь 6%, еще 13% готовы рассмотреть его при наличии отдельной жилой комнаты. В то же время наличие отдельной кухни для повара важно для 56% респондентов, а для 10% является принципиальным. Отдельный вход или лифт для персонала важен для 36% участников опроса.

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