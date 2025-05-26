Зарезавший жену в Казани турок оказался инвалидом из-за рака почки

Турок, жестоко зарезавший бывшую жену и ранивший маленького сына в Казани, попросил домашний арест, так как он инвалид из-за рака почки, сообщает SHOT .

Очевидцы рассказали, что мужчина сначала зашел домой к бывшей супруге с ножом и убил ее. А затем неадекват набросился на трехлетнего сына, у которого в этот день было день рождения. После этого турок убежал в находящуюся по соседству квартиру. После убийства мужчина долго стоял на карнизе окна, угрожая спрыгнуть, но в итоге его уговорили сдаться. Пострадавший мальчик с порезом головы находится в больнице с дедушкой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемый попросил сжалиться над ним, так как он долго болел онкологией, у него нет половины почки, а также есть много проблем со здоровьем и якобы ему дали третью группу инвалидности.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. В суде турок обвинил экс-жену в алкоголизме, а еще он предоставил справки о том. что женщина проходила лечение.

Убитая агрессором жена была директором и тренером в спортшколе «Вдохновение».