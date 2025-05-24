Стало известно, кем была убитая в Казани бывшим мужем женщина

В Казани сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах убийства 34-летней женщины, тело которой нашли в одной из квартир. Погибшая была директором и тренером в местной спортивной школе «Вдохновение», сообщает Mash .

По предварительной информации, в день рождения трехлетнего сына от рук бывшего мужа-агрессора погибла 34-летняя Елена Рябинина. Она была директором и тренером в спортшколе «Вдохновение» и успела получить награду — «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

«Полицейские принимают меры по задержанию подозреваемого в преступлении мужчины», — сообщили РИА Новости в МВД по Республике Татарстан.

Очевидцы сообщают, что мужчина также травмировал своего трехлетнего сына, но позже сам передал его медикам. Затем он взобрался на оконную раму пятого этажа и угрожал спрыгнуть вниз. Переговоры с ним ведут на английском языке, так как он — иностранец, но с российским гражданством.