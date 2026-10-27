В Химках 174 борца выступили на турнире памяти Михаила Гудкова

Турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти дважды Героя России, гвардии генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках. Он собрал 174 спортсмена из Москвы и городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали юные борцы 2012–2018 годов рождения. Химки представляли команды «Виктория», «Альбаго», «Симба» и «Легион».

Среди химкинских участников в греко-римской борьбе награду в номинации «Лучшая техника» получил Семен Богомолов, «За волю к победе» — Леон Королев, «Приз зрительских симпатий» — Илья Бурдух. В вольной борьбе в этих номинациях отметили соответственно Валерию Каледжи, Мухаммада Мушинова и Арсена Петросяна.

«За каждым выступлением стоят труд спортсменов, поддержка близких и работа тренеров. Спасибо всем, кто помогает юным борцам развиваться и идти к новым достижениям. Желаю всем участникам дальнейших успехов и ярких побед!» — поздравила ребят с наградами Инна Федотова.

Организаторы подчеркнули, что такие встречи дают ребятам не только возможность побороться за медали, но и проверить себя, набраться опыта и научиться достойно принимать любой результат.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.