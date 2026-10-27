Авторы Подмосковья заняли три призовых места на конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Молодые жители Московской области стали призерами XXIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в категории до 18 лет в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Одну из трех наград получила студентка Зарайского педагогического колледжа Мария Рассыпнова. Ее проект «Бизон в тесте» занял третье место в номинации «Моя предпринимательская инициатива».

Автор предложила выпускать пряники из местных ингредиентов в форме древней статуэтки бизона, найденной в Зарайске. Проект предусматривает экологичную упаковку, мастер-классы по росписи пряников и тематические фотозоны у Зарайского кремля. Инициатива призвана развивать предпринимательство и туристический потенциал города.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что поддержка местного предпринимательства и продвижение региональной продукции важны для развития сельских территорий и малых городов. Такие проекты помогают муниципалитетам находить новые точки роста, повышать узнаваемость местных брендов и раскрывать туристический потенциал.

Яна Никонова из Коломны заняла первое место в номинации «Мое здоровье» с проектом мобильного театра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Элфида Туана Актюрк из Электростали получила второе место в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны» за систему MammoSync для поддержки врачей.

Конкурс проводится с 2003 года и поддерживает авторские инициативы для социально-экономического развития российских территорий. В XXIII сезоне участвовали более 80 тыс. человек, проекты представили в 12 номинациях.

Конкурс проходит при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ, совета Федерации, Российской академии образования, Роспатента, Росмолодежи и Российского движения детей и молодежи. С 2018 года проект также поддерживает фонд «Росконгресс».

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.