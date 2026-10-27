В Совфеде предложили популяризировать колядки вместо Хеллоуина

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предложил развивать национальные традиции как альтернативу Хеллоуину. По мнению сенатора, интересная и культурно близкая альтернатива поможет побудить россиян отказаться от чуждых традиций без запретов. Одним из вариантов он назвал колядки, сообщает «Абзац» .

«У нас есть свои традиции, связанные с памятью об ушедших родственниках. У многих народов России есть праздники поминовения предков. Есть и колядки, которые объединяют людей, сохраняют народную культуру и передают ее следующим поколениям, причем в отдельных регионах их отмечают с размахом. Почему бы не популяризировать такие традиции, знакомить с ними детей, проводить тематические мероприятия?» — объяснил Гибатдинов.

Сенатор связал мировую популярность Хеллоуина с грамотным маркетингом. По его словам, западные фильмы и мультфильмы, тематические товары, костюмы и сувениры сделали праздник привычным осенним развлечением. Он предложил использовать аналогичный подход для развития национальных традиций: знакомить людей с их историей и деталями, пробуждая интерес без радикальных запретов.

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