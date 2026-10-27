В Можайске проведут концерт «Музыкальный листопад»

Концерт «Музыкальный листопад» (6+) состоится 6 ноября в 15:00 в Можайской библиотеке, где работают клубы проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Можайская библиотека приглашает на музыкальную программу «Музыкальный листопад» (6+). Концерт пройдет 6 ноября в 15:00 по адресу: ул. Мира, д. 6.

Клубы проекта «Активное долголетие» на базе библиотеки продолжают проводить встречи. В клубе «ПроЧтение» недавно состоялась лекция «Дни невиданных сражений...», посвященная Великой Отечественной войне. Марина Владимировна Кочержук рассказала о героической обороне Можайского рубежа, испытаниях местных жителей в годы оккупации и ожесточенных боях за улицы и деревни родного края. Слушатели познакомились с судьбами земляков-фронтовиков и историей партизанского движения.

Участники клуба «Мелодия души» на очередной встрече репетировали вокальные номера и готовили новый музыкальный материал для будущих концертных выступлений.

Впереди у участников проекта — новые встречи, экскурсии, творческие и познавательные события. Занятия помогают сохранять историческую память и связь поколений, раскрывать таланты и находить возможности для общения и самореализации.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.