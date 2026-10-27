В Коломне проведут бесплатный онкоскрининг

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Жители Коломны старше 18 лет смогут 31 октября бесплатно пройти обследования для раннего выявления онкологических заболеваний. День открытых дверей проведет центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы проводит расширенный онкоскрининг ежемесячно, в последнюю субботу месяца. Ближайший День открытых дверей состоится 31 октября.

«По итогам сентябрьского онкоскрининга сразу у пяти пациентов было заподозрено развитие злокачественных новообразований. Всего несколько минут, посвященных здоровью в выходной день, позволили этим пациентам своевременно выявить развитие онкологического заболевания, оперативно пройти дополнительную диагностику и приступить к лечению», — сказала заведующая центром Ирина Муравьева.

Жители старше 18 лет смогут сдать анализ на скрытую кровь для оценки состояния толстого кишечника, пройти дерматоскопию подозрительных новообразований кожи и рентгенографию органов грудной клетки для проверки легких.

Мужчинам старше 50 лет предложат анализ крови на ПСА для оценки риска рака предстательной железы. Если у родственников мужчины диагностировали онкологическое заболевание, исследование доступно с 40 лет. Женщины старше 40 лет смогут пройти маммографию для проверки молочных желез.

Запись открыта по телефону +7 (916) 570-30-49 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Место и время исследований сообщат при записи.

Пройти комплексное обследование в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области могут только пациенты, прикрепленные к одной из медицинских организаций Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.