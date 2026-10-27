Юрист объяснил, как потребовать компенсацию после болезни детей в Салехарде

Семьи заболевших после посещения салехардского «Космолэнда» детей могут требовать возмещения вреда при подтверждении связи болезни с услугой центра, сообщает «Север-Пресс» .

Восемь детей попали в инфекционное отделение с симптомами острой кишечной инфекции после посещения «Космолэнда» в Салехарде. Теперь центр приостановил работу, его опечатали. Следственный комитет и Роспотребнадзор выясняют, могли ли нарушения в заведении повлиять на здоровье посетителей.

Юрист Антон Крючков пояснил: вред здоровью из-за недостатков услуги подлежит возмещению в полном объеме независимо от вины исполнителя. Однако центр может избежать ответственности, если докажет иную причину заболевания. Родителям важно сохранить медицинские документы, чеки на лечение и посещение, переписку с администрацией. У врача стоит попросить указать в карте дату визита в центр и симптомы.

Помимо расходов на лечение семьи могут требовать компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы. При цене иска до 1 млн рублей потребители освобождены от госпошлины.

«Закрытие центра не прекращает ответственности перед пострадавшими: компенсацию можно требовать и после приостановки», — резюмировал Крючков.

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