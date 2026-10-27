Щелковский перинатальный центр получил оборудование для недоношенных детей

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Щелковский перинатальный центр с начала 2026 года получил 11 единиц нового оборудования для помощи недоношенным детям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала года в Щелковский перинатальный центр поступило 11 единиц медицинского оборудования для помощи недоношенным детям.

Новая техника помогает врачам поддерживать жизненно важные функции организма младенцев, контролировать их состояние и проводить необходимые диагностические исследования.

Оборудование закупили благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.