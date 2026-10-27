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«Поле чудес» отмечает 36 лет в эфире

С первого выхода «Поля чудес» в телеэфир прошло 36 лет. Психолог Екатерина Молния объяснила популярность передачи сочетанием развлечения, эмоций и вовлечения зрителей, сообщает «Вечерняя Москва» .

Идея адаптировать американское «Колесо фортуны» пришла заместителю главного редактора молодежных программ Центрального телевидения Анатолию Лысенко после поездки в США. Купить лицензию не удалось. Создатели объединили элементы нескольких игр, взяв за основу «виселицу» — отгадывание слова по буквам.

Первым ведущим стал журналист Владислав Листьев, основатель телекомпании «ВИД». С 22 ноября 1991 года его заменил Леонид Якубович, прежде работавший аукционистом. Со временем акцент сместился с викторины на таланты, подарки и истории участников из разных социальных слоев.

Писатель-публицист и психолог Екатерина Молния отметила роль простых правил, близости зрителей к участникам и харизмы ведущего.

«С точки зрения рекламы „Поле чудес“ — пример успешного создания бренда. Программа не просто развлекала аудиторию, а вызывала доверие, положительные эмоции и желание возвращаться к экрану каждую неделю. Именно сочетание простоты, узнаваемости и человеческих историй помогло ей стать частью российской массовой культуры», — пояснила Молния.

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