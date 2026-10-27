Психолог Дугенцова объяснила, почему детям нужен отдых от учебы на каникулах

Детский психолог Дарья Дугенцова посоветовала не перегружать школьников заданиями на осенних каникулах. Детям нужно время для физического и психологического отдыха, сообщает «Вечерняя Москва» .

Если ребенок регулярно посещает уроки и справляется с домашней работой, повторение пройденного и дополнительные задания на каникулах избыточны. По мнению Дугенцовой, полезнее добавить физическую активность и творчество. Любимые спортивные занятия или художественную школу можно оставить.

Узнавать новое можно без учебников: сходить в музей, почитать энциклопедию, сделать поделку или придумать игру. Важно, чтобы ребенок выбирал интересные ему занятия, а не следовал расписанию взрослых.

Чрезмерный контроль может испортить отношения в семье: школьник начинает воспринимать родителей как людей, которые лишают его отдыха. Постоянная занятость также мешает научиться переключаться между делами и досугом.

Психолог посоветовала заранее распределить семейные дела и сохранить время для свободного отдыха. Не стоит превращать каждый день в череду обязательных занятий и поручений: отдых помогает восстановить силы и вернуться к учебе с интересом.

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