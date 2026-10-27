Аграриев Подмосковья приглашают на выставку Global Fresh Market

Международная выставка Global Fresh Market пройдет 13–15 ноября в Москве. Аграрии Подмосковья смогут изучить технологии выращивания, переработки и хранения плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка Global Fresh Market объединит более 100 экспонентов и представит решения для всей производственной цепочки — от выращивания до реализации продукции. В экспозицию войдут овощи, фрукты, грибы, ягоды и цветы, специализированная техника, оборудование и разработки для доработки, переработки и хранения урожая.

Мероприятие будет особенно актуально для предприятий Подмосковья, где развиваются овощеводство открытого и защищенного грунта и цветочная отрасль. В Минсельхозе Московской области отметили, что аграрии и представители пищевой промышленности смогут изучить отраслевые разработки и оценить перспективы их применения на своих производствах.

За три дня состоится более 30 мероприятий деловой программы с участием представителей ведущих компаний и отраслевых экспертов. Посетители смогут обменяться опытом, установить деловые контакты и найти решения для повышения эффективности предприятий.

Выставка пройдет 13–15 ноября в комплексе «Гостиный двор» по адресу: Москва, ул. Ильинка, д. 4. Для бесплатного посещения экспозиции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и указать промокод GFMSPR3.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.