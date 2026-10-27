Экономист Холод спрогнозировал рост цен на бананы в России на 1–3%

Экономист Леонид Холод предположил, что бананы в России подорожают в пределах 1–3%. Более резкий рост цен ограничивает платежеспособный спрос, сообщает «Вечерняя Москва» .

Доктор экономических наук Леонид Холод пояснил, что на стоимость бананов влияют природные факторы и мировая политика. В России санкции увеличили сроки платежей, расходы на перевозку и комиссии. По его оценке, из-за этого бананы в стране стоят дороже, чем в остальном мире.

Точный прогноз экономист дать затруднился: многое зависит от спроса. Сильного подорожания он не ожидает.

«Если торговые сети резко поднимут цены на фрукт, покупатели перестанут его покупать, поэтому не стоит ждать подорожания в 50–100%, такого не бывает на мировом рынке. Скорее всего, стоимость увеличится в пределах 1–3%. Но если предположить, что Эль-Ниньо спровоцирует серьезные катаклизмы (сильную засуху или торнадо), ведущие к сокращению объемов урожая, поставщики могут „задрать“ цены, хотя такое вряд ли возможно в странах, где выращивают бананы», — добавил Холод.

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