Более 170 борцов выступили в Химках на турнире памяти Героя России Гудкова

В Химках прошел турнир по вольной и греко‑римской борьбе, посвященный памяти дважды Героя России, гвардии генерал‑майора Михаила Евгеньевича Гудкова. Соревнования состоялись в физкультурно‑оздоровительном комплексе «Юбилейный», сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В турнире выступили химкинские команды: «Виктория», «Альбаго», «Симба» и «Легион». В состязаниях участвовали юноши 2012–2018 годов рождения. Всего на ковер вышли 174 спортсмена из Москвы и других городов Подмосковья.

Среди химкинских участников лучшими в номинациях стали:

Греко‑римская борьба:

«Лучшая техника» — Семен Богомолов;

«За волю к победе» — Леон Королев;

«Приз зрительских симпатий» — Илья Бурдух.

Вольная борьба:

«Лучшая техника» — Валерия Каледжи;

«За волю к победе» — Мухаммад Мушинов;

«Приз зрительских симпатий» — Арсен Петросян.

Инна Федотова поздравила ребят с наградами: «За каждым выступлением стоят труд спортсменов, поддержка близких и работа тренеров. Спасибо всем, кто помогает юным борцам развиваться и идти к новым достижениям. Желаю всем участникам дальнейших успехов и ярких побед!»

Организаторы подчеркивают, что для ребят такие встречи — не только борьба за медали, но и возможность проверить себя, набраться опыта и научиться достойно принимать любой результат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.