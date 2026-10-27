Рулон пищевой пленки и выдох: россиянки изобрели креативное средство самообороны

Россиянки изобрели креативное средство самообороны от назойливых незнакомцев из рулона пищевой пленки, так как в общественные места запрещено проносить перцовые баллончики.

Пользователь moya___mi___ в соцсетях рассказала, что ее племянницу вместе с несовершеннолетней подругой задержали в общественном месте за ношение перцового баллончика. На вопрос: «А как себя защитить?», охранники ответили: «Убегать».

На опубликованных кадрах видно, как девушка берет рулон пищевой пленки и подносит его ко рту, после чего начинает издавать громкие и пугающие звуки.

«Административку точно не впаяют за пищевую пленку. С одной стороны, понимаю, подростки бывают неадекватные и могут распылить в общественном месте. С другой стороны, ответ сотрудника: „Убегать?“ Интересно у нас как-то получается, за самооборону у нас влететь можно легче, чем потом доказать, что ты стал объектом нападения», — подписала видео девушка.

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