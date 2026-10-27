Глава Химок Инна Федотова рассказала о модернизации уличного освещения в округе

Глава городского округа Химки Инна Федотова приняла участие в видеоконференции с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Вопросы наружного освещения стали одной из ключевых тем совещания, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Качественное уличное освещение повышает безопасность горожан в темное время суток. В Химках освещение обеспечивают более 27 тысяч светильников.

Если жители или службы обнаруживают неисправность фонарей, обращения оперативно принимают в работу. Аварийные бригады ежедневно, включая выходные, выезжают на место, устанавливают причину неполадки.

«Параллельно с ремонтом мы обновляем саму сеть. В этом году уже заменили 150 старых фонарей на современные и установили 35 новых там, где раньше не было освещения», — отметила Инна Федотова.

Особое внимание уделяют системной задаче. Инвентаризация показала более 6,5 тысяч бесхозных светильников. Сейчас эти объекты обследуют, чтобы поставить на баланс. Это позволит включить их в регулярный график обслуживания и ремонта. Одновременно продолжается работа по определению территорий, где еще требуется организовать уличное освещение.

Создание комфортной и безопасной городской среды — комплексная задача, и качественное освещение улиц играет в ней одну из ключевых ролей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.