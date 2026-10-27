Рапиристки Подмосковья выиграли золото и бронзу на этапе Кубка мира

Спортсменки Московской области завоевали командное золото и личную бронзу на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапире в Хаммамете (Тунис), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

София Дзобаева и Стефания Часовникова стали победительницами командного турнира в составе сборной России. Обе спортсменки представляют областной центр олимпийских видов спорта и Училище олимпийского резерва №3 в Химках.

Россиянки получили первый номер посева и начали выступление с четвертьфинала, где обыграли Германию — 45:38. В полуфинале сборная России победила Италию — 45:40. В финале с Венгрией решающей стала дуэль Стефании Часовниковой и Анны Коллар. Подмосковная рапиристка выиграла ее со счетом 11:4, установив итоговый результат встречи — 32:27 в пользу России.

София Дзобаева также завоевала бронзу в личном первенстве. На пути к полуфиналу она победила двух представительниц Венгрии, итальянку и соотечественницу. В полуфинале Дзобаева уступила Аделине Сенич из Молдовы — 5:15. Сенич, входящая в топ-30 взрослого мирового рейтинга, в итоге выиграла турнир.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.