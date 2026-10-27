В Химках обновляют уличное освещение и обследуют бесхозные светильники

Глава Химок Инна Федотова рассказала о модернизации уличного освещения на видеоконференции с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В 2026 году в округе заменили 150 старых фонарей и установили 35 новых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наружное освещение стало одной из ключевых тем видеоконференции главы Химок Инны Федотовой с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В округе работают более 27 тыс. светильников, которые обеспечивают безопасность жителей в темное время суток.

Сообщения жителей и служб о неисправных фонарях оперативно принимают в работу. Аварийные бригады ежедневно, в том числе в выходные, выезжают на место и устанавливают причины неполадок.

«Параллельно с ремонтом мы обновляем саму сеть. В этом году уже заменили 150 старых фонарей на современные и установили 35 новых там, где раньше не было освещения», — отметила Инна Федотова.

Инвентаризация выявила более 6,5 тыс. бесхозных светильников. Сейчас их обследуют для постановки на баланс. Это позволит включить объекты в регулярный график обслуживания и ремонта. Одновременно в округе определяют территории, где еще необходимо организовать уличное освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.