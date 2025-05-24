Мужчина убил экс-жену, пырнул сына и угрожает прыгнуть из окна в Казани

Мужчина убил экс-супругу, порезал трехлетнего сына, а также угрожает выпрыгнуть из окна многоэтажного дома в Казани Республики Татарстан. Инцидент происходит в жилом комплексе «Волжская гавань», сообщает Mash .

Мужчина — иностранец, однако у него есть гражданство РФ. Очевидцы отмечают, что агрессор сначала зашел домой к бывшей жене с ножом и убил ее. Затем набросился на трехлетнего сына в его день рождения. После этого мужчина убежал в находящуюся по соседству квартиру.

Агрессор на протяжении часа стоит на оконной раме. Он угрожает совершить прыжок. С ним проводят переговоры психологи на английском языке.

Данных о состоянии ребенка нет, однако его удалось спасти. По предварительной информации, скандал произошел из-за развода.

По данным SHOT, мужчина стоит на балконе пятого этажа. Он угрожает полиции, что спрыгнет, и просит его не задерживать.

24 мая мать и сын отмечали день рождения мальчика. Мужчина ворвался в квартиру, где было празднование, и перерезал женщине горло.

По предварительной информации, агрессор — гражданин Турции. По данным местных, иностранец не смог смириться с тем, что женщина с ним разводится. Инцидент мог произойти из-за ревности со стороны мужчины.