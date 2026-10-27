Артисты из Воскресенска стали лауреатами фестиваля «Планета искусств»

сегодня в 15:35

Вокалисты и танцоры дворца культуры «Цементник» из Воскресенска завоевали награды Международного фестиваля-конкурса «Планета искусств» в Минске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воскресенск на конкурсе в столице Беларуси представили коллектив эстрадного и современного танца «Незабудки» под руководством Ирины Плешивцевой и вокальная студия «Непохожие», которой руководит Елена Перегудова.

Вокалистки Диана Баринова и Юлия Попова, подопечные Елены Перегудовой, стали лауреатами II степени. Юные участники коллектива «Незабудки» показали семь танцев и получили награды разных степеней.

Для многих участников поездка в Минск стала не только творческим испытанием, но и возможностью обменяться опытом с коллегами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.