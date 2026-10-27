В Наро-Фоминске реконструируют мемориал и обустроят кинологическую трассу

Подрядчик укрепляет подпорную стену и расчищает лыжную трассу в лесопарке «Елочки». Работы по благоустройству территории находятся в активной фазе.

«Мы особенно внимательно относимся к сохранению леса: наша задача — не вырубить лишнее, а аккуратно расчистить маршрут и сделать его удобным для жителей. На время работ лесопарк «Елочки» останется открытым для лыжников и спортсменов», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Еще одним направлением благоустройства станет кинологическая трасса. Здесь предусмотрят площадку для выгула собак и полноценную зону для дрессировки с участками для разных уровней подготовки. Заниматься смогут как новички, так и опытные владельцы, которым важны регулярные тренировки и развитие навыков питомцев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.