Бесы одолели: пьяный дебошир с огнетушителем разгромил школу в Ивантеевке

В Ивантеевке пьяный мужчина проник в школу и устроил там дебош, после чего распылил огнетушитель в приехавших на место росгвардейцев, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Подмосковью.

Психопат ночью разбил окно и забрался в охраняемый образовательный центр. Внутри он расшвырял мебель, после чего забаррикадировался в уборной.

Сотрудник службы безопасности пытался его остановить, но неадекват распылил в него содержимое огнетушителя. Когда на место прибыли росгвардейцы, дебошир снова применил против них огнетушитель. Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате грамотных и профессиональных действий сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира. В отделе полиции 25-летний мужчина заявил, что якобы защищался от нападения «невидимой силы».

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