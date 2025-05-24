В Казани задержали турка, который убил бывшую жену и порезал сына

Более четырех часов сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной-турком, который ножом убил бывшую супругу и порезал трехлетнего сына. Момент, как стражи порядка выводили его из подъезда, попал на видео, пишет SHOT .

Стражи порядка надели на подозреваемого наручники и привели его к машине в полусогнутом состоянии. За происходящим наблюдали соседи, которые выкрикивали нецензурные выражения и желали турку попасть в ад за совершенное преступление.

Следственный комитет Республики Татарстан возбудил уголовное дело по факту убийства 34-летней Елены Рябининой. По данным СМИ, изначально мужчина пытался убить трехлетнего сына, но Елена бросилась защищать ребенка и погибла.

Тело женщины лежало в луже крови в квартире все то время, пока стражи порядка вели переговоры с агрессором. Мужчина стоял на краю окна и грозился прыгнуть, но его удалось переубедить и задержать.

Пострадавший мальчик с порезом головы находится в больнице вместе с дедушкой. Его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает.