Задержан владелец очередного пыточного рехаба в Егорьевске

Задержан еще один владелец пыточного рехаба. Виталий Сережкин — директор реабилитационного центра «Неугасимая надежда» в Егорьевске, где пытали и силой удерживали людей, сообщает Baza .

В этом рехабе пострадали четверо мужчин и три девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Сережкин и его подчиненные силой удерживали людей в своем центре. По данным правоохранителей, им причиняли вред, но не опасный для жизни.

Мать одного из пострадавших забеспокоилась после начала массовых проверок подобных рехабов. Она связалась с Сережкиным, но пообщаться с сыном так и не удалось. Следователи уже допросили молодого человека. Его также избивали, но гематомы уже исчезли. У других постояльцев сломаны ребра.

Ранее стало известно, что минимум 4 пациента пострадали от действий работников элитного реабилитационного цента «Антонов PRO» в Видном. Их морили голодом, пытали и избивали. Силовики нагрянули в учреждение после того, как один из пациентов пожаловался на избиения.

Данное учреждение рекламировали многие звезды, среди которых Нилетто, Тимати и Миша Литвин. Владелец рехаба Максим Антонов задержан после прилета из Таиланда. Сейчас он находится на допросе. Жена Антонова также работает в центре.

До этого в Истре прикрыли рехаб-пыточную. О нем стало известно, когда 16-летнего парня госпитализировали после жестоких избиений в центре, пострадавший находится в критическом состоянии. После этого прокуратура и СК начали масштабную проверку учреждения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.