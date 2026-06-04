Самогон вызывает слепоту: почему напиток называют «лотереей»

Самогон — один из самых опасных напитков. Потребитель такой кустарной выпивки может потерять зрение, заявил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Самогон это всегда кустарное производство, сивушные масла, метанол. Есть понятие первач — наиболее токсическая фракция, мутная. Как в наших комедиях, вечно рисовали вот эти большие пузыри мутные, мол, так должен выглядеть самогон», — рассказал Шуров.

Он также отметил, что сам по себе алкоголь токсичен. Самогон же часто не только крепкий, но и не очень чистый.

«Поэтому это всегда лотерея. Что там гнал человек, в каких условиях, какие фракции он сохранял. Есть еще много нюансов», — сказал психиатр.

Шуров отметил, что нередко при нарушении технологии производства в напитке будет присутствовать большое количество метанола. Его избыток влечет разрушение зрительного нерва глаз, что вызывает слепоту.

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