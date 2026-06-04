Естественная вакцинация: в чем плюсы поедания козявок детьми

Мукофагия, или поедание содержимого носа, с медицинской точки зрения имеет несколько объяснений. У детей это банальный исследовательский инстинкт: мозг требует изучить собственное тело на вкус, сообщила РИАМО врач-терапевт Алена Юсупова.

«Существует гипотеза, поддерживаемая рядом иммунологов: носовая слизь работает как фильтр, задерживая бактерии и вирусы. Попадая в пищеварительный тракт, эти ослабленные патогены могут действовать как своеобразная естественная вакцина, тренируя иммунитет», — сказала Юсупова.

По ее словам, у взрослых людей эта привычка имеет преимущественно неврологическую природу. Это бессознательный механизм снятия стресса, относящийся к спектру навязчивых действий наряду с обгрызанием ногтей. В моменты глубокой тревоги рутинное действие приносит мозгу кратковременную иллюзию контроля и успокоения. В тяжелых случаях это становится прямым симптомом обсессивно-компульсивного расстройства.

«Сама слизь для желудка безопасна, главная скрытая угроза здесь — риск занести грязными пальцами стафилококковую инфекцию прямо на поврежденную слизистую носа», — предупредила врач.

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