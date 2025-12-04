Минимум 4 человека пострадали в элитном рехабе в Видном, где пытали людей

Минимум четыре пациента пострадали от действий работников элитного реабилитационного цента «Антонов PRO» в Видном. Их морили голодом, пытали и избивали, сообщает SHOT .

Силовики нагрянули в учреждение после того, как один из пациентов пожаловался на избиения. После проведения проверки правоохранители задержали восьмерых сотрудников рехаба, в том числе его основателя — блогера Максима Антонова.

По предварительным данным, среди пострадавших две девушки в возрасте 28 и 47 лет, а также 45-летний и 27-летний мужчины. Им не давали есть, запрещали свободно передвигаться, их избивали и пытали.

Данное учреждение рекламировали многие звезды, среди которых Нилетто, Тимати и Миша Литвин. Владелец учреждения Антонов был задержан после прилета из Таиланда. Сейчас он находится на допросе. Жена Антонова также работает в центре.

