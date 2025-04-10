«За гранью закона»: в Госдуме ответили на демонстрацию трупа юноши в Чечне

Показ на городской площади тела юноши, уничтоженного при нападении на пост ДПС в Чечне, недопустима, заявила депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, «это уже за гранью человеческой нравственности и закона», сообщает Lenta.ru .

Законодатель отметила, что в России не существует закона, позволяющего «глумиться над человеческим телом», даже если убитый является преступником. В Чечне должны жить по российскому законодательству, поскольку регион является субъектом РФ, заявила Останина.

«Кроме того, это несовершеннолетний. В какой-то степени — он тоже жертва пропаганды, которая ведется против детей, молодежи», — сказала народная избранница.

Подросток, по мнению Останиной, уже понес наказание за содеянное и был убит. Она также осудила «издевательства», которым подверглись родные несовершеннолетнего чеченца.

17-летнего юношу застрелили ответным огнем, когда он напал с ножом на дорожных полицейских в Чечне. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также приказывал выдворить семью юного налетчика с территории региона. После смерти труп подростка выставляли на городской площади.

Демонстративный показ убитого парня также осудила правозащитника и член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она назвала ситуацию «дикостью» и «средневековьем».