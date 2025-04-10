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Меркачева сочла «дикостью» выставление тела подростка, напавшего на ДПС в Чечне

Выставление на городской площади в Чечне трупа подростка, который был убит при нападении на полицейских, — это «дикость» и «средневековье», заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Мекрачева. По ее словам, подобные практики ожесточают общество и не способствуют борьбе с криминалом, сообщает Газета.ru .

«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать», — сказала правозащитница.

Меркачева назвала произошедшее «культурным и цивилизационным шагом назад». По ее словам, научные исследования подтверждают, что жестокие наказания не помогают сократить уровень преступности. Наоборот, считает Меркачева, такие действия «могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого» и ожесточить людей.

Ранее Baza сообщала, что тело 17-летнего юноши, который пытался зарезать сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане и был уничтожен ответным огнем, выставили на городской площади.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также приказал выдворить из региона семью парня, который напал на сотрудников ДПС.