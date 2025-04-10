В Чечне тело напавшего на пост выставили на площади

В Чечне тело 17-летнего молодого человека, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане, выставили на площади города, сообщает Baza .

По предварительной информации, на опубликованных кадрах из города тело подростка Э. Его выставили на одной из улиц и у здания местной администрации.

7 апреля неизвестный напал на пост ДПС в Ачхой-Мартане в Чечне с ножом. Атаковавшего уничтожили ответным огнем. Позднее выяснилось, что нападавшим был 17-летний житель республики.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

После нападения Кадыров приказал выдворить из Чечни семьи устроивших атаку на пост ДПС. По его словам, за организацией нападения стоят родившиеся в республике и уехавшие в Турцию люди.