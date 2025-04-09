Кадыров приказал выдворить из Чечни семьи устроивших атаку на пост ДПС

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал выдворить из российского региона отцов и братьев тех людей, которые организовали и выполнили атаку на пост ДПС, после которого умер сотрудник полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя субъекта РФ в Telegram-канале.

Также Кадыров призвал изъять имущество членов семьи тех, кто стоит за нападением. После этого необходимо проверить, будут ли эти люди и дальше работать на украинские спецслужбы. Если да, то и остальных родственников тоже необходимо будет выслать из республики.

Аналогичное наказание коснется и того, кто атаковал пост ДПС.

За организацией нападения, по словам Кадырова, стоят родившиеся в Чечне и уехавшие в Турцию люди. Политик сказал, что призовет всех причастных к инциденту к ответу.

7 апреля неизвестный напал на пост ДПС в Ачхой-Мартане в Чечне с ножом. Атаковавшего уничтожили ответным огнем. Позднее выяснилось, что нападавшим был 17-летний житель республики.