Пришел с ножом и напал: полицейских в Чечне атаковал 17-летний парень
На пост полиции в Чечне напал с ножом 17-летний парень
Фото - © Фотобанк Лори
17-летний житель Чечни напал на пост полиции в Ачхой-Мартане, он пришел туда с ножом, сообщает Baza.
Предварительно, нападавшим оказался 17-летний Эскерхан Х., который проживал в 1 км от поста.
Молодой человек напал на пост 7 апреля в районе 21 часа. Он пришел к посту на улице Ахмата Кадырова и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика. Затем юноша напал на 20-летнего полицейского.
Агрессора ликвидировали ответным огнем.
Пострадавшие полицейские доставлены в больницу, но одного из пациентов спасти не удалось.
Следователи возбудили по факту нападения уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).