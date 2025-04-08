Пришел с ножом и напал: полицейских в Чечне атаковал 17-летний парень

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На пост полиции в Чечне напал с ножом 17-летний парень

17-летний житель Чечни напал на пост полиции в Ачхой-Мартане, он пришел туда с ножом, сообщает Baza .

Предварительно, нападавшим оказался 17-летний Эскерхан Х., который проживал в 1 км от поста.

Молодой человек напал на пост 7 апреля в районе 21 часа. Он пришел к посту на улице Ахмата Кадырова и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика. Затем юноша напал на 20-летнего полицейского.

Агрессора ликвидировали ответным огнем.

Пострадавшие полицейские доставлены в больницу, но одного из пациентов спасти не удалось.

Следователи возбудили по факту нападения уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).