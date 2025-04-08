Сотрудники ДПС в Чечне получили ранения на посту
В Чечне ликвидирован напавший на полицейских с ножом
В городе Ачхой-Мартан в Чеченской Республике произошло нападение на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.
По предварительной информации, около 21:00 местный житель атаковал сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС с использованием холодного оружия.
В результате инцидента полицейские получили ножевые ранения. Нападавший был нейтрализован ответным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Состояние пострадавших полицейских уточняется. Ведомство не сообщает о возможных мотивах нападавшего.