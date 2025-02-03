Взрывное устройство могли заложить под диван, стоящий в холле ЖК «Алые паруса»

Злоумышленники могли заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под диван, стоящий в холле столичного ЖК «Алые паруса», сообщает Mash .

Диван находится по пути от лифтов к главному входу. СВУ можно было привести в действие дистанционно с помощью камер видеонаблюдения по «украинской» схеме.

Взрыв прогремел, когда жертва выходила из лифта. Возможно, целью злоумышленников был президент федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армен Сакрисян.

Взрыв прогремел утром в понедельник в подъезде жилого дома №77 в ЖК «Алые паруса», который находится на Авиационной улице в столице. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Погиб один человек.

Предварительно, мощность СВУ составляла 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. На кадрах с места ЧП видно, что холлу нанесен большой ущерб.