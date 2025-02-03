Названы подробности о бомбе, взорвавшейся в элитном ЖК Москвы

Mash: в ЖК Москвы взорвалась самодельная бомба мощностью до 400 г тротила

В элитном московском ЖК «Алые паруса» взорвалась самодельная бомба, предварительно, мощностью 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. На кадрах с места происшествия видно, что холлу нанесен большой ущерб, сообщает Mash .

По данным прессы, в результате взрыва один человек погиб и пятеро пострадали. Среди раненых есть президент федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армен Сакрисян. Он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Взрыв в «Алых парусах» на улице Авиационной произошел утром 3 февраля. Ранее в Сети появились видео, снятые внутри взорванного холла и снаружи здания.

По факту взрыва в элитном столичном ЖК возбуждено уголовное дело.