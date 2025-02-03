Уголовное дело возбудили по факту взрыва в столичном ЖК «Алые паруса»
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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва, прогремевшего в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.
ЖК находится на Авиационной улице. Взрыв произошел в подъезде жилого дома №77. Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под потолок.
В результате произошедшего пострадали минимум 5 человек, еще один погиб.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Для выяснения всех причин случившегося ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.