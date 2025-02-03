Стало известно, где могли спрятать бомбу в элитном московском ЖК «Алые паруса»

Предварительно, самодельная бомба или граната, из-за которой произошел взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве, могла быть заложена под потолок. Взрыв прогремел в момент, когда несколько человек проходили через холл к выходу из комплекса, сообщает SHOT со ссылкой на источник.