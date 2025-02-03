Стало известно, где могли спрятать бомбу в элитном московском ЖК «Алые паруса»
SHOT: бомба в московском ЖК «Алые паруса» могла быть спрятана под потолком
Фото - © Фотобанк Лори
Предварительно, самодельная бомба или граната, из-за которой произошел взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве, могла быть заложена под потолок. Взрыв прогремел в момент, когда несколько человек проходили через холл к выходу из комплекса, сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Взрыв прогремел утром 3 февраля. По данным СМИ, в результате происшествия погиб один человек и пятеро пострадали.
Ранее появилось видео с места взрыва на улице Авиационной, записанное снаружи здания. Также были опубликованы кадры, запечатленные на месте детонации внутри подъезда.
Предварительно, взрыв в «Алых парусах» мог быть частью покушения.