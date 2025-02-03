Опубликовано видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в столице
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Telegram-канал Baza разместил видеоролик, снятый на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.
На записи можно увидеть, что около дома стоит пожарная машина, рядом припарковано много авто. Около одного из подъездов собрались люди.
По предварительной информации, в подъезде дома на Авиационной улице сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Сейчас известно минимум о пяти пострадавших в результате взрыва. Как рассказал источник, у всех раненых тяжелые травмы.
В результате взрыва, предварительно, выбило стекла в доме № 77.