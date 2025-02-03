Сильный взрыв прогремел в элитном ЖК в Москве, есть раненые
Baza: минимум три человека пострадали при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве
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Взрыв прогремел в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате происшествия травмы получили минимум три человека, сообщает Baza.
ЖК находится на Авиационной улице. В результате взрыва, предварительно, выбило стекла в доме № 77.
При взрыве пострадали по меньшей мере три человека, в том числе женщина. На место происшествия выехали полицейские и несколько машин скорой помощи.
По предварительным данным, взрыв на Авиационной мог произойти из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.