Сильный взрыв прогремел в элитном ЖК в Москве, есть раненые

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Baza: минимум три человека пострадали при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрыв прогремел в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате происшествия травмы получили минимум три человека, сообщает Baza .

ЖК находится на Авиационной улице. В результате взрыва, предварительно, выбило стекла в доме № 77.

При взрыве пострадали по меньшей мере три человека, в том числе женщина. На место происшествия выехали полицейские и несколько машин скорой помощи.

По предварительным данным, взрыв на Авиационной мог произойти из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.