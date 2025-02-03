Появилось видео из подъезда взорванного ЖК «Алые паруса» в Москве

В Сети появилось видео из подъезда элитного жилого комплекса «Алые паруса» в Москве, в котором прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек и пятеро пострадали, сообщает Baza .

Предварительно, взрыв прогремел утром в доме № 77 по улице Авиационной. Очевидцы говорили, что в холле взорвался предмет, похожий на гранату. По данным SHOT, самодельная бомба или граната могла быть спрятана под потолком в подъезде.

Правоохранители не исключают, что взрыв в «Алых парусах» мог произойти из-за покушения.

При взрыве пострадали жильцы дома и консьерж. Погибший, предварительно, мужчина, который в момент взрыва проходил у лифта.