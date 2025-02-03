Депздрав: один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в ЖК «Алые паруса»

В результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса» один человек погиб, четверо пострадали, сообщили РИАМО в пресс-службе московского Депздрава.

«На место происшествия незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой», — отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое. Они доставлены в многопрофильные стационары. Раненым проводят полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, оказывается необходимая медпомощь.

Взрыв прогремел утром в понедельник в подъезде жилого дома №77 в ЖК «Алые паруса», который находится на Авиационной улице в столице. Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под потолок. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Погиб один человек.