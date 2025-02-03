Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве

При взрыве, который прогремел в московском жилом комплексе «Алые Паруса», погиб один человек, сообщает Baza .

Предварительно взрывное устройство сдетонировало в лифтовом холле. Пока специалисты не определили, где именно СВУ было заложено.

Холл в подъезде сильно разрушен. Всего в ЧП пострадали минимум пять человек.

В понедельник утром взрыв прогремел в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в столице. В результате ЧП, предварительно, выбило стекла в доме №77. Взрыв прогремел в момент, когда несколько человек проходили через холл к выходу из ЖК.