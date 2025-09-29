Врачи борются за жизнь раненного ножом завуча техникума в Архангельске

Завуч архангельского техникума Ольга Ивановна во время поножовщины, устроенной отчисленным студентом, получила тяжелые ранения в грудь и шею. За ее жизнь борются врачи, сообщает SHOT .

Сейчас педагогу проводят операцию. Учащиеся защищают завуча. Они рассказали, что Ольга Ивановна ко всем относилась хорошо, включая напавшего студента Артемия Корюкова.

Один из учащихся, у которого были проблемы с успеваемостью, отметил, что завуч выступала в его защиту на совете профилактики. Корюкова же отчислили из-за несданного на втором курсе экзамена.

Судя по всему, бывший студент решил отомстить и пришел в техникум, вооружившись ножом. Он устроил кровавую резню, ранил три человека. Парня остановили другие студенты. Корюков задержан, возбуждено уголовное дело.

18-летний парень был приверженцем радикального террористического движения. Впоследствии он решил сам устроить нападение на учебное заведение.

