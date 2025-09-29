После резни в Архангельском техникуме Следком возбудил уголовное дело

СК задержал студента после резни в техникуме и возбудил дело в Архангельске

В Архангельской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, который устроил резню в Архангельском техникуме строительства и экономики из-за обиды, связанной с его отчислением. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО .

Предварительно известно, что 18-летний юноша намеренно пришел в техникум с ножом и ранил им двух сотрудниц образовательного учреждения. Обе женщины попали в больницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в техникуме. Злоумышленника, напавшего на людей с ножом, уже задержали.

Предварительно известно, что ранее юноша учился в образовательном учреждении, но был отчислен. Предполагается, что он решился на преступление из мести.

