Месть за отчисление: студент устроил кровавую резню в техникуме Архангельска

Отчисленный из техникума студент напал с ножом на преподавателей в Архангельске

Первый рабочий день недели в Архангельском техникуме строительства и экономики не задался. Обиженный за отчисление со второго курса студент пришел в учебное заведение с ножом, чтобы отомстить, сообщает «112» .

Парень в маске и перчатках напал на преподавателя, завуча и одного из учеников. Все они получили серьезные резаные раны.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что пострадавшие потеряли очень много крови. У одного из них сильно изрезаны руки.

По предварительным данным, остановить мстителя удалось другим студентам. На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов.

