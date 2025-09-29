Напавший на техникум Корюков мог быть приверженцем террористического движения

Напавший на преподавателей в техникуме Архангельска 18-летний Артемий Корюков был приверженцем радикального террористического движения. Впоследствии он решил сам устроить нападение на учебное заведение, сообщает Baza .

За два часа до поножовщины, в которой серьезно пострадали три человека, Корюков сменил аватарку в социальных сетях на изображение мужчины в маске с пистолетом и надписью «deny, defend, depose» (отрицай, защищай, свергай). Это отсылка к убийству в США, когда 26-леттний стрелок оставил такое сообщение на гильзах.

По информации «112», Корюков был неприметным парнем, учился плохо, но увлекался авиамоделированием и даже занимал призовые места в соревнованиях.

29 сентября он ворвался в техникум с ножом, чтобы отомстить за отчисление. Его остановили другие студенты. Раненые преподаватель и социальный работник находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.

