Протоиерей Игорь Фомин обратил внимание на распространенную духовную проблему. Когда человек только приходит в храм, его первые исповеди могут длиться часами — он видит свои раны и хочет все изменить, но через какое-то время наступает духовная слепота, сообщает «Журнал „Фома““ .

В начале своего пути в церкви человек может проводить на исповеди по несколько часов. Ему есть о чем рассказать, он замечает свои недостатки и стремится к переменам. Однако спустя пару лет наступает необычное замешательство: стоя перед священником, человек может осознать, что больше не в чем себя упрекнуть — «вроде бы никого не убил, ничего не украл и живет как все».

В такой момент протоиерей советует прекратить себя обманывать и признать правду: если человек не замечает в себе изъянов, это говорит не о чистоте, а о слабом зрении. В таком случае «духовная оптика затуманилась из-за гордости и невнимательности».

В медицине, когда что-то болит, человек не ставит себе диагноз сам, а обращается к врачу и перечисляет симптомы. На исповеди то же самое. Если россиянин не знает, с чего начать, то начать можно с главного — признаться в собственной слепоте. В том, что лень заглянуть глубже привычного образа «достойного человека».

«Когда человек не видит в себе ничего дурного, это никогда не свидетельствует об отсутствии грехов. Это просто следствие нашей невнимательности и нежелания потрудиться. Если ты не знаешь, что сказать на исповеди, говори о том, что ты не видишь своих грехов. Это тоже грех, и очень часто рассмотреть его нам не позволяет наша собственная гордость», — сказал протоиерей.

