«Бросай нож, тебе п****»: раскрыты детали нападения на техникум в Архангельске

Очевидцы раскрыли детали нападения бывшего студента с ножом на преподавателей техникума в Архангельске. В коридоре в момент атаки были слышны громкие крики, сообщает Baza .

После этого студент в маске и перчатках без пальцев, с ножом в руках появился в коридоре. Он хотел покинуть техникум, но дверь была закрыта. В этот момент его сбили двое догоняющих людей.

Затем парень открыл шпингалет и покинул здание. После этого очевидец вместе со знакомым побежали за нападавшим.

«У ворот он попытался меня пырнуть, успешно увернулся и побежал дальше. Уже подбегая к дороге, он опять останавливается — я ему говорю: «Бросай нож, тебе ***!». Он снимает маску, перчатки, бросает нож, мы его заламываем и ведем в техникум», — поделился очевидец.

Парень набросился с ножом на преподавателя русского языка, соцпедагога. Предварительно, пострадал и студент.

Также нападение случилось во время первого урока. Дверь в одну из аудиторий открылась, после чего туда вбежал парень в маске с улыбкой и ножом.

Агрессор подбежал к трибуне, где находилась учитель, и начал атаковать ее в спину и шею. После этого он бросался на других людей, пока его не задержали остальные студенты.

Baza опубликовала видео, на котором напавший на техникум в Архангельске был задержан своими же знакомыми. Он сидит на лавке с разбитым носом. На столе рядом лежит та самая маска с улыбкой.

Ранее сообщалось, что студент мог совершить нападение из-за отчисления. Каждый из троих пострадавших получил сильные резаные раны.

